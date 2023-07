LES VENDREDIS EN TERRASSE – LES LGC Pouzauges, 18 août 2023, Pouzauges.

Pouzauges,Vendée

Les vendredis en terrasse, c’est la possibilité de profiter d’un centre-ville piétonnisé..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



Fridays on the terrace, it is the possibility to enjoy a pedestrianized city center.

Los viernes en la terraza son una oportunidad para disfrutar de un centro urbano peatonal.

Freitags auf der Terrasse können Sie die Fußgängerzone der Innenstadt genießen.

Mise à jour le 2023-06-15 par Vendée Expansion