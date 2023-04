VISITE FLASH : AU CŒUR DU CHÂTEAU 30 Place de l’Église, 6 juillet 2023, Pouzauges.

Le Château de Pouzauges, situé sur les hauteurs de la ville, vous offrira un panorama époustouflant sur le bocage..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 18:45:00. .

30 Place de l’Église Office de tourisme du Pays de Pouzauges

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



The Castle of Pouzauges, located on the heights of the city, will offer you a breathtaking panorama on the bocage.

El castillo de Pouzauges, situado en las alturas de la ciudad, ofrece una vista impresionante del bocage.

Das Schloss von Pouzauges liegt auf den Anhöhen der Stadt und bietet Ihnen ein atemberaubendes Panorama über die Bocage.

