COMÉDIE – « RENDEZ-VOUS À CAPRI » Centre culturel L’Echiquier, 11 mai 2023, Pouzauges.

Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlé depuis plus d’un an après une violente dispute et qu’elles se retrouvent réunies suite à un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlements de comptes !.

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

Centre culturel L’Echiquier La Fournière

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



When three childhood friends haven’t spoken to each other for over a year after a violent argument and they find themselves reunited following a sad event, the atmosphere is likely to turn to settling scores!

Cuando tres amigos de la infancia llevan más de un año sin hablarse tras una violenta discusión y se reencuentran después de un triste suceso, ¡es probable que el ambiente se torne en un ajuste de cuentas!

Wenn drei Jugendfreundinnen nach einem heftigen Streit seit über einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen haben und durch ein trauriges Ereignis wieder zusammenkommen, droht die Stimmung zu kippen!

