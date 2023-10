Mois du film documentaire : Paisans de Nosta POUZAC Pouzac, 24 novembre 2023, Pouzac.

Pouzac,Hautes-Pyrénées

PAISANS DE NOSTRA

D’AMANDA MEUNIER

Production Amanda Meunier | Durée : 52min | 2020 | France

Originaire d’Esconnets, fille de vétérinaire et d’agricultrice, la réalisatrice filme et écoute au plus près ses Paisans de Nosta, sa famille. 7 courts-métrages tournés dans les baronnies, dédiés à la transmission de la culture paysanne.

Sans folklore ni voyeurisme et avec une maturité rare..

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 . .

POUZAC salle des fêtes

Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



PAISANS DE NOSTRA

BY AMANDA MEUNIER

Production Amanda Meunier | Running time: 52min | 2020 | France

Originally from Esconnets, the daughter of a vet and a farmer, the director films and listens to her Paisans de Nosta, her family, as closely as possible. 7 short films shot in the baronnies, dedicated to the transmission of peasant culture.

Without folklore or voyeurism, and with a rare maturity.

PAISANOS DE NOSTRA

POR AMANDA MEUNIER

Producido por Amanda Meunier | Duración: 52min | 2020 | Francia

Originaria de Esconnets, hija de veterinario y agricultor, la directora filma y escucha de cerca a sus Paisans de Nosta, su familia. 7 cortometrajes rodados en las baronías, dedicados a la transmisión de la cultura campesina.

Sin folclore ni voyeurismo, y con una rara madurez.

PAISANS DE NOSTRA

VON AMANDA MEUNIER

Produktion Amanda Meunier | Dauer: 52min | 2020 | Frankreich

Die aus Esconnets stammende Regisseurin, Tochter eines Tierarztes und einer Landwirtin, filmt und hört ihren Paisans de Nosta, ihrer Familie, aus nächster Nähe zu. 7 Kurzfilme, die in den Baronnies gedreht wurden und der Weitergabe der bäuerlichen Kultur gewidmet sind.

Ohne Folklore oder Voyeurismus und mit einer seltenen Reife.

Mise à jour le 2023-10-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65