Maxi Loto à Pouzac POUZAC Pouzac, 3 novembre 2023, Pouzac.

Pouzac,Hautes-Pyrénées

Maxi loto organisé par les clubs Lions et Rotary au profit de la lutte contre le cancer.

Nombreux lots à gagner dont une voiture, un scooter, une trottinette électrique, électroménager, VTT, etc…

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . .

POUZAC à la salle Omnisports

Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Maxi lottery organized by the Lions and Rotary clubs in aid of the fight against cancer.

Numerous prizes to be won, including a car, scooter, electric scooter, household appliances, mountain bike, etc.

Maxi lotería organizada por los clubes de Leones y Rotarios en beneficio de la lucha contra el cáncer.

Muchos premios: un coche, una moto, un patinete eléctrico, electrodomésticos, bicicletas de montaña, etc.

Maxi-Lotto, das von den Lions- und Rotary-Clubs zugunsten des Kampfes gegen den Krebs organisiert wird.

Zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter ein Auto, ein Motorroller, ein Elektroroller, Haushaltsgeräte, Mountainbikes, etc.

