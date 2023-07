La jambonnade à Pouzac POUZAC Pouzac, 23 juillet 2023, Pouzac.

Pouzac,Hautes-Pyrénées

La Jambonnade 2023 est là!!!

Repas, bals et animations….

Dimanche 23 Juillet :

9H30 : Balade féminine de 3km

12H00 : repas animé

15H00 ateliers pour les enfants

19H00 repas animé et Apéro concert

22H00 concert GRATUIT avec Mal Tiempo.

2023-07-23

POUZAC

Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jambonnade 2023 is here!!!

Meals, dances and entertainment….

Sunday, July 23 :

9H30 : 3km walk for women

12H00: lively meal

15H00 workshops for children

7:00 pm lively meal and Apéro concert

22H00 FREE concert with Mal Tiempo

¡La Jambonnade 2023 ya está aquí!

Comidas, bailes y entretenimiento….

Domingo 23 de julio :

9h30: marcha de 3 km para mujeres

12H00: comida animada

15H00 talleres para niños

19H00: comida animada y concierto aperitivo

22H00 concierto GRATUITO con Mal Tiempo

Die Jambonnade 2023 ist da!!!

Mahlzeiten, Bälle und Unterhaltung….

Sonntag, 23. Juli :

9H30 : 3 km lange Frauenwanderung

12H00: Animiertes Essen

15H00 Workshops für Kinder

19H00 Animiertes Essen und Apero-Konzert

22H00 KOSTENLOSES Konzert mit Mal Tiempo

Mise à jour le 2023-07-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65