La jambonnade à Pouzac POUZAC Pouzac, 21 juillet 2023, Pouzac.

Pouzac,Hautes-Pyrénées

La Jambonnade 2023 est là!!!

Repas, bals et animations….

Vendredi 21 Juillet :

19H Repas Animé

22H30 Feu d’artifice

Samedi 22 Juillet :

12H00 : Repas Animé

14H00: Concours de Pétanque

19H : Repas Animé

22H00 : Bal GRATUIT avec le podium Expérience.

2023-07-21 fin : 2023-07-22 . .

POUZAC

Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jambonnade 2023 is here!!!

Meals, dances and entertainment….

Friday, July 21st :

19H Animated meal

22H30 Fireworks

Saturday July 22nd :

12H00: Animated meal

14H00: Pétanque competition

19H : Animated meal

22H00: FREE Ball with the Experience podium

¡La Jambonnade 2023 ya está aquí!

Comidas, bailes y entretenimiento….

Viernes 21 de julio :

19H Comida animada

22H30 Fuegos artificiales

Sábado 22 de julio :

12H00 : Comida animada

14H00 : Competición de petanca

19H00 : Comida animada

22H00: Baile GRATUITO con el podio de la Experiencia

Die Jambonnade 2023 ist da!!!

Mahlzeiten, Bälle und Unterhaltung….

Freitag, 21. Juli :

19H Animiertes Essen

22H30 Feuerwerk

Samstag, 22. Juli :

12H00 : Animiertes Essen

14H00: Boule-Wettbewerb

19H00 : Animiertes Essen

22:00 Uhr: KOSTENLOSER Tanz mit dem Podium Expérience

Mise à jour le 2023-07-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65