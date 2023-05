27ème Festival Maynats POUZAC, 21 mai 2023, Pouzac.

Fondée en 1995, Les Maynats est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Régie par la loi de 1901, elle est exclusivement constituée de membres bénévoles. Son action est fondée sur l’idée suivante : si l’on veut faire découvrir le spectacle vivant à des gens qui, pour différentes raisons ne vont jamais dans un théâtre, il convient d’amener le spectacle au plus près de chez eux.

De 10h30 à 19h : 13 spectacles

Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet Les Maynats.

Animations gratuites :

11H00 DÉPART DU STADE

Les jeunes artistes de « PASSING »l’école de cirque de

Tarbes vous ferons partager « leur cirque avec passion » et

vous entraîneront dans les rues du village en compagnie de :

L’ARTISAN DU RISQUE

C’est l’histoire d’un homme qui a le guidon qui penche :

son quotidien lui fait perdre les pédales.

C’est aussi l’histoire d’un BMX dompté par un clown,

acrobate et danseur.

12H30 APÉRO CONCERT

RADIOPHONIC WEST BAND

Munis d’un banjo, d’une cigarbox et de deux caisses amplifiées

à la dynamite, ces deux personnages sortis d’un «western

spaghetti» vous feront voyager à travers le temps.

Ils reprennent à leur sauce les plus grands tubes planétaires: Daft

Punk, Pink floyd, AC/DC,les Village People et bien plus encore !.

Founded in 1995, Les Maynats is a non-profit association, recognized as being of general interest. Governed by the law of 1901, it is exclusively made up of volunteer members. Its action is based on the following idea: if we want to make people discover live performances who, for various reasons, never go to a theater, it is advisable to bring the show as close as possible to their homes.

From 10:30 am to 7 pm: 13 shows

Program available at the Tourist Office and on the Les Maynats website.

Free animations :

11:00 AM DEPARTURE FROM THE STADIUM

The young artists of » PASSING » the circus school of Tarbes

Tarbes will share with you their « circus with passion » and

and will lead you through the streets of the village in the company of :

THE CRAFTSMAN OF THE RISK

It is the story of a man who has the handlebars that lean:

his daily life makes him lose his footing.

It is also the story of a BMX tamed by a clown,

acrobat and dancer.

12:30 PM APERITIF CONCERT

RADIOPHONIC WEST BAND

Equipped with a banjo, a cigarbox and two dynamite amplified drums

with dynamite, these two characters from a « spaghetti western

spaghetti western » will make you travel through time.

They cover in their own way the greatest global hits: Daft

Punk, Pink Floyd, AC/DC, the Village People and much more!

Fundada en 1995, Les Maynats es una asociación sin ánimo de lucro, reconocida de interés general. Regida por la ley de 1901, está formada exclusivamente por miembros voluntarios. Su acción se basa en la siguiente idea: si queremos dar a conocer espectáculos en directo a personas que, por diversas razones, nunca van al teatro, debemos acercar el espectáculo lo más posible a sus hogares.

De 10.30 a 19.00 horas: 13 espectáculos

Programa disponible en la Oficina de Turismo y en la página web de Les Maynats.

Espectáculos gratuitos:

11:00 H SALIDA DEL ESTADIO

Los jóvenes artistas de « PASSING », la escuela de circo de

Tarbes compartirán con usted « su circo con pasión » y

y le llevarán por las calles del pueblo en compañía de :

EL ARTESANO DEL RIESGO

Esta es la historia de un hombre que tiene el manillar inclinado:

su vida cotidiana le hace perder pie.

También es la historia de una BMX domada por un payaso,

acróbata y bailarín.

12.30 H CONCIERTO APERITIVO

BANDA RADIOFÓNICA DEL OESTE

Equipados con un banjo, una caja de puros y dos tambores amplificados con dinamita

dos tambores amplificados con dinamita, estos dos personajes de un « spaghetti western

de un « spaghetti western » le harán viajar en el tiempo.

Recorren a su manera los grandes éxitos del mundo: Daft

Punk, Pink Floyd, AC/DC, los Village People ¡y muchos más!

Les Maynats wurde 1995 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein, der als gemeinnützig anerkannt ist. Er unterliegt dem Gesetz von 1901 und setzt sich ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. Seine Arbeit beruht auf der folgenden Idee: Wenn man Menschen, die aus verschiedenen Gründen nie in ein Theater gehen, für die darstellende Kunst begeistern will, muss man die Aufführung so nah wie möglich an ihr Zuhause heranbringen.

Von 10.30 bis 19 Uhr: 13 Aufführungen

Programm im Fremdenverkehrsamt und auf der Website Les Maynats erhältlich.

Kostenlose Animationen :

11.00 UHR START AM STADION

Die jungen Artisten von » PASSING « , der Zirkusschule von

Tarbes werden Sie an ihrem « Zirkus mit Leidenschaft » teilhaben lassen

sie durch die Straßen des Dorfes führen, in Begleitung von :

DER RISIKOMANAGER

Es ist die Geschichte eines Mannes, dessen Lenker schief hängt:

sein Alltag lässt ihn die Kontrolle verlieren.

Es ist auch die Geschichte eines BMX, das von einem Clown gezähmt wird,

akrobat und Tänzer.

12.30 UHR APERITIFKONZERT

RADIOPHONIC WEST BAND

Ausgestattet mit einem Banjo, einer Zigarrenkiste und zwei Kisten, die mit dem

mit Dynamit, diese beiden Figuren aus einem « Western »

spaghetti-Western » entsprungen sind, werden Sie auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen.

Sie nehmen die größten Hits der Welt auf ihre Art und Weise auf: Daft

Punk, Pink Floyd, AC/DC, die Village People und viele mehr!

