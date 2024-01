La ferme ouvre les portes de la bergerie Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval, samedi 3 février 2024.

Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03 11:30:00

La bergerie ouvre ses portes

Au programme : Et voilà, les agnelages ont recommencé. Venez participer au nourrissage des animaux et tétée des agneaux. Brossage et câlins et balade avec les chèvres.

Réservation

La bergerie ouvre ses portes

Au programme : Et voilà, les agnelages ont recommencé. Venez participer au nourrissage des animaux et tétée des agneaux. Brossage et câlins et balade avec les chèvres.

Réservation

.

Pouyol

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne