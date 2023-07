Le magnifique bon à rien Pouydesseaux, 2 septembre 2023, Pouydesseaux.

Pouydesseaux,Landes

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le «SERGIORAMA» ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle!

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : «LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND».

Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti!

dés 8 ans.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Pouydesseaux 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Attention movie buffs! The « SERGIORAMA » will soon open its doors for an exceptional preview!

Equipped with just 10 boards, 20 wooden crates and 30 balloons, Serge Badot, former pallet rebuilder and now director of the region’s only traveling Cinémarama, will recreate the cult scenes, supporting roles and main characters from Sergio Leone’s film « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND », using his bare hands and no special effects or assistance.

Come one, come all to support this young creator of an innovative craft enterprise, and rediscover this masterpiece of the Spaghetti Western!

ages 8 and up

¡Atención cinéfilos! El « SERGIORAMA » abrirá pronto sus puertas para un preestreno excepcional

Equipado con sólo 10 tablas, 20 cajas de madera y 30 globos, Serge Badot, antiguo montador de palés y ahora director del único Cinémarama itinerante de la región, recreará las escenas de culto, los papeles secundarios y los personajes principales de la película de Sergio Leone « EL BUENO, EL MALO Y EL TRUENO », con sus propias manos y sin efectos especiales ni ayuda.

Vengan todos a apoyar a este joven creador de una empresa artesanal innovadora y a redescubrir esta obra maestra del Spaghetti Western

a partir de 8 años

Hinweis für alle Filmliebhaber! Das « SERGIORAMA » öffnet bald seine Türen für eine außergewöhnliche Vorpremiere!

Ausgestattet mit nur 10 Brettern, 20 Holzkisten und 30 Luftballons wird Serge Badot, ein ehemaliger Palettenrekonstrukteur und Leiter des einzigen mobilen Cinémaramas der Region, mit bloßen Händen, ohne Tricks und ohne Hilfe die Kultszenen, die Nebenrollen und die Hauptfiguren von Sergio Leones Film « DER GUTE, DIE BRAUCHE UND DER TRUAND » nachstellen.

Unterstützen Sie den jungen Gründer eines innovativen Handwerksbetriebs und entdecken Sie dieses Meisterwerk des Spaghetti-Westerns neu!

ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Mont-de-Marsan