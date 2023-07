Histoire éternelles Pouydesseaux, 2 septembre 2023, Pouydesseaux.

Pouydesseaux,Landes

Le programme qui compose Histoires éternelles nous plonge dans des univers fantastiques où les flûtes sont enchanteresses, les allumettes hypnotiques et les clés magiques.

Le Joueur de flûte de Hamelin, conte allemand qui a traversé les âges grâce à la transcription des frères Grimm, raconte le désespoir des habitants de la ville de Hamelin, infestée par les rats. Dans le conte danois La Petite Fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, une jeune fille erre en guenilles dans les rues enneigées d’une grande ville, sans trouver aucun acheteur. Dans l’horrifique conte français Barbe-Bleue de Charles Perrault, un homme étrange et riche cache à sa nouvelle épouse un passé terrifiant.

L’environnement sonore et musical donne à cette lecture-spectacle une dimension immersive. Jérémie Le Louët et Théo Pombet proposent un récital saisissant et font résonner trois des plus fabuleux co.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Pouydesseaux 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



The program that makes up Histoires éternelles plunges us into fantastical worlds where flutes are enchanting, matches hypnotic and keys magical.

The Pied Piper of Hamelin, a German tale that has survived the ages thanks to the transcription by the Grimm brothers, recounts the despair of the inhabitants of the rat-infested town of Hamelin. In Hans Christian Andersen?s Danish tale The Little Match Girl, a young girl wanders in rags through the snowy streets of a big city, unable to find a buyer. In Charles Perrault?s horrific French tale Barbe-Bleue, a strange, wealthy man hides a terrifying past from his new wife.

An immersive sound and music environment lends this spectacle-reading an immersive dimension. Jérémie Le Louët and Théo Pombet offer a gripping recital, bringing to life three of the most fabulous co

El programa que compone Histoires éternelles nos sumerge en mundos fantásticos donde las flautas son encantadoras, las cerillas hipnóticas y las teclas mágicas.

El flautista de Hamelín, cuento alemán que ha sobrevivido a los siglos gracias a la transcripción de los hermanos Grimm, narra la desesperación de los habitantes de la ciudad de Hamelín, infestada de ratas. En el cuento danés de Hans Christian Andersen La pequeña vendedora de cerillas, una joven vaga harapienta por las calles nevadas de una gran ciudad, incapaz de encontrar comprador. En el espeluznante cuento francés Barbe-Bleue, de Charles Perrault, un extraño hombre rico oculta a su nueva esposa un pasado aterrador.

El ambiente sonoro y musical confieren a esta lectura-espectáculo una dimensión inmersiva. Jérémie Le Louët y Théo Pombet ofrecen un recital apasionante, dando vida a tres de los más fabulosos co

Das Programm, aus dem Histoires éternelles besteht, lässt uns in fantastische Welten eintauchen, in denen Flöten verzaubern, Streichhölzer hypnotisch wirken und Schlüssel magisch sind.

Der Rattenfänger von Hameln, ein deutsches Märchen, das dank der Niederschrift der Brüder Grimm die Zeiten überdauert hat, erzählt von der Verzweiflung der Bewohner der von Ratten befallenen Stadt Hameln. Im dänischen Märchen Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen irrt ein junges Mädchen in Lumpen durch die verschneiten Straßen einer Großstadt, ohne einen Käufer zu finden. In dem schaurigen französischen Märchen Blaubart von Charles Perrault verbirgt ein seltsamer und reicher Mann vor seiner neuen Frau eine schreckliche Vergangenheit.

Die akustische und musikalische Umgebung verleiht dieser Lesung und Aufführung eine immersive Dimension. Jérémie Le Louët und Théo Pombet präsentieren eine eindringliche Lesung und lassen drei der fabelhaftesten Kodizes der Welt erklingen

