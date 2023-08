COURSE D’ORIENTATION À POUXEUX 88 Pouxeux, 3 septembre 2023, Pouxeux.

Pouxeux,Vosges

3ème édition de la COURSE D’ORIENTATION sur le thème de la piraterie organisée par la TEAM FAMILY, dimanche 3 septembre au lieu-dit « Les Grands Hayes » à POUXEUX.

Composez votre équipe d’au moins 1 adulte et 1 enfant et à l’aide d’une carte, partez à la recherche des 40 balises de couleurs, cherchez les réponses aux énigmes et découvrez le code secret pour ouvrir le coffre aux trésors des pirates !

Inscription sur place uniquement, 2 € par participant avec une surprise offerte aux 200 premiers enfants inscrits.

Départ libre de 8h30 à 12h, les déguisements sont autorisés.

Buvette et petite restauration sur place : crêpes sucrées et salées.

+ d’infos sur le Facebook la Team Family.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 08:30:00 fin : 2023-09-03 12:00:00. 2 EUR.

Pouxeux 88550 Vosges Grand Est



3rd ORIENTATION RACE on the theme of piracy organized by TEAM FAMILY, Sunday September 3 at « Les Grands Hayes » in POUXEUX.

Put together a team of at least 1 adult and 1 child and, with the help of a map, search for the 40 colored markers, find the answers to the riddles and discover the secret code to open the pirate treasure chest!

On-site registration only, 2? per participant, with a free surprise for the first 200 children.

Free departure from 8.30 a.m. to 12 p.m., disguises permitted.

Refreshments and snacks on site: sweet and savoury crêpes.

+ More info on Facebook la Team Family.

3ª CARRERA DE ORIENTACIÓN sobre el tema de la piratería, organizada por TEAM FAMILY el domingo 3 de septiembre en Les Grands Hayes en POUXEUX.

Forme un equipo de al menos 1 adulto y 1 niño y, con ayuda de un mapa, vaya en busca de las 40 balizas de colores, encuentre las respuestas a las adivinanzas y descubra el código secreto para abrir el cofre del tesoro pirata

Sólo inscripción in situ, 2? por participante, con una sorpresa gratuita para los 200 primeros niños que se inscriban.

Salida libre de 8.30 h a 12 h, se admiten disfraces.

Refrescos y tentempiés in situ: crepes dulces y salados.

+ Más información en Facebook la Team Family.

3. Orientierungslauf zum Thema Piraterie, organisiert von der TEAM FAMILY, am Sonntag, den 3. September, am Ort « Les Grands Hayes » in POUXEUX.

Stellen Sie Ihr Team aus mindestens einem Erwachsenen und einem Kind zusammen und machen Sie sich mithilfe einer Karte auf die Suche nach den 40 farbigen Markierungen, suchen Sie die Antworten auf die Rätsel und entdecken Sie den Geheimcode, um die Schatztruhe der Piraten zu öffnen!

Anmeldung nur vor Ort, 2 ? pro Teilnehmer mit einer Überraschung, die den ersten 200 angemeldeten Kindern geschenkt wird.

Freier Start von 8:30 bis 12:00 Uhr, Verkleidungen sind erlaubt.

Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort: süße und herzhafte Crêpes.

+ Infos auf Facebook la Team Family.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT EPINAL ET SA REGION