Poux Symphoniques – L’Eveil OHM TOWN Nantes, samedi 23 mars 2024.

Poux Symphoniques – L’Eveil lectures musicales Samedi 23 mars, 16h00, 17h00 OHM TOWN prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Les Poux symphoniques, (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une approche sensible de la littérature pour rendre le livre familier et transmettre le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Comme l’enfant se définit malgré tout par l’imitation plus ou moins nette des « modèles » adultes, il faut lire ! Et si l’on tient le livre au cœur d’un moment de partage avec la musique complice, alors le plaisir de lire devient à la fois visible et audible !

Avec L’Eveil, les deux artistes présentent une lecture musicale originale destinée à la petite enfance (crèches et cycle 1). A partir d’une sélection de livres illustrés « classiques » ou « nouveautés », les Poux symphoniques créent une ambiance sonore et des musiques originales inspirées par l’univers littéraire et graphique de chaque ouvrage.

2 sessions entre 16h et 17h

OHM TOWN 16-17 Rue Jules Launey, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire