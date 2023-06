La Tomme de Carayac Poux del Mas Carayac, 28 juin 2023, Carayac.

Carayac,Lot

Ferme en agriculture biologique. Vente à la ferme de fromages et produits frais de brebis :

tomme, tomme au safran du Quercy, yaourts, brousse, caillé, lait pasteurisé.

Poux del Mas

Carayac 46160 Lot Occitanie



Organic farming practised here. Sheep’s milk products available : semi-hard cheese (tomme), tomme with Quercy saffron, yoghurts, fresh skimmed milk cheese (brousse), whey cheese (caillé), milk.

Granja de agricultura biológica. Queso de oveja, queso de oveja al azafrán de Quercy, yogures, requesón, cuajada, leche, de oveja.

Bauernhof in ökologischer Landwirtschaft. Verkauf von Schafskäse und frischen Schafsprodukten ab Hof:

tomme, Tomme mit Safran aus Quercy, Joghurt, Brousse, Quark, pasteurisierte Milch

