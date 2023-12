Pouvoir : de l’ombre à la lumière Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pouvoir : de l’ombre à la lumière Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 6 février 2024, Paris. Le mardi 06 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription à partir du 6 janvier sur Une lecture de grands textes littéraires ou de discours célèbres pour réfléchir aux multiples facettes du pouvoir… Cette lecture à trois voix par Laetitia Franchetti, Christian Gazeau et Henri Saint-Macary, nous invite à se plonger dans la beauté de grands textes de la littérature (Sophocle, Shakespeare, Hugo…) ou de discours de femmes et d’hommes d’influence (Elizabeth d’Angleterre, Churchill, l’Abbé Pierre…). Soirée organisée en partenariat avec la Mairie du 15e mardi 6 février à 19h30 auditorium (niveau -1) inscription en ligne à partir du 6 janvier sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Laetitia Franchetti, Christian Gazeau et Henri Saint-Macary Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75015 Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/