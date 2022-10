« Pouvoir·s » Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Pouvoir·s » Maison du geste et de l’image, 19 novembre 2022, Paris. Du samedi 19 novembre 2022 au samedi 01 avril 2023 :

samedi

de 14h30 à 17h30

. payant Tarif en fonction du quotient familial. Toutes les infos sur notre site internet.

Un atelier hebdomadaire s’adressant aux 12/16 ans pour explorer , à la fois, le théâtre et la vidéo. Arts vivants ou arts visuels ?

Brouillez les pistes : racontez sur scène et sous l’œil de la caméra, une histoire à partir d’un texte, d’un scénario… Un rendez-vous unique à Paris pour explorer le théâtre en même temps que la vidéo. Maison du geste et de l’image 42, rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/ +33142363352 mgi.accueil@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ http://www.mgi-paris.org/pouvoir-s-atelier-hebdo-samedis-12-16-ans-theatre-et-video-2022-2023/

© Maison du geste et de l’image

