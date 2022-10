Poutine et sa garde rapprochée : discussions avec une journaliste Monsieur le Zinc Odéon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Poutine et sa garde rapprochée : discussions avec une journaliste Monsieur le Zinc Odéon, 26 octobre 2022, Paris. Le mercredi 26 octobre 2022

de 19h30 à 22h30

. gratuit Gratuit mais inscription obligatoire

Comment est-il arrivé au pouvoir ? Quelles interactions avec les oligarques ? Et comment le rôle du KGB a-t-il évolué ? Discussions le 26 avec Veronika Dorman, rédactrice en chef adjointe du service étranger à Libération et ancienne correspondante à Moscou. Avec l’invasion de l’Ukraine cette année, il est intéressant de revenir en arrière pour mieux cerner comment Poutine a-t-il transformé le système Russe en profondeur au cours de ses plusieurs mandats. Ce sera tout l’objet de nos échanges avec Veronika Dorman, rédactrice en chef adjointe du service étranger à Libération et ancienne correspondante à Moscou. Après 30 minutes de questions avec Veronika (vers 20h15), c’est ensuite un apéro informel. Pas du tout besoin d’avoir lu le livre « Les Hommes de Poutine : comment le KGB s’est emparé de la Russie avant de s’attaquer à l’Ouest » pour venir ; juste être intrigué par ce sujet. 15 places ont déjà été réservées ; il en reste 25. L’inscription gratuite est obligatoire pour accéder à l’évènement. Cet évènement est organisé par Un Cran Plus Loin est un club de lecture dédié à la non-fiction. Chaque mois on a un thème, 3 livres suggérés, un livre est retenu par les membres, un mois pour le lire puis un apéro pour debriefer. Pour rejoindre le club, aller voir notre app : https://link.heylo.co/XcWu Monsieur le Zinc Odéon 13 rue monsieur le prince 75006 Paris Contact : https://link.heylo.co/XcWu https://www.eventbrite.fr/e/billets-poutine-et-sa-garde-rapprochee-discussions-avec-une-journaliste-440885328887

Catherine Belton Les hommes de Poutine : comment le KGB s’est emparé de la Russie avant de s’attaquer à l’Ouest

