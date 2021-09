Paris Galerie VU' île de France, Paris Poussières Galerie VU’ Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 2h

gratuit

Ferhat Bouda, Catalina Martin-Chico, Andrew Quilty et Cyril Zannettacci – Exposition, photographie, projection VU’ x Action contre la Faim propose une enquête d’envergure autour du dérèglement climatique et de son impact, à travers le regard des photographes Ferhat Bouda, Catalina Martin-Chico, Andrew Quilty et Cyril Zannettacci. Action contre la Faim est une ONG dont l’objectif principal est la lutte contre la sous-nutrition dans le monde. VU’ est une agence française de photographes qui affirme et défend son ambition originale : révéler les regards singuliers d’auteur-photographes. Les quatre auteurs se sont rendus au Tchad, Panama, Afghanistan et Kenya pour rencontrer des communautés qui font face aux conséquences du dérèglement climatique. Les images seront projetées dans la cour de VU’ à l’occasion de la Nuit Blanche, accompagnée d’une exposition inédite du projet au sein de la Galerie VU’. En partenariat avec : Action contre la Faim Avec le commissariat de : Agence VU’ Site(s) web du (des) partenaires et /ou soutiens : www.actioncontrelafaim.org Nuit Blanche -> Nuit Blanche Galerie VU’ 58 rue Saint-Lazare Paris 75009

2021-10-02

Ferhat Bouda / Agence VU pour Action contre la Faim

