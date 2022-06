Poussière d’étoiles Rochechouart Rochechouart Catégories d’évènement: 87200

Rochechouart

Poussière d’étoiles Rochechouart, 18 juin 2022, Rochechouart. Poussière d’étoiles Rochechouart

2022-06-18 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-18 22:30:00 22:30:00

87200 Rochechouart Dans les allées du château (à La Mégisserie en cas d’intempéries)

Entrée gratuite mais réservation indispensable

Tout public / Durée 1h Dans le cadre de Rochechouart en fête la Compagnie Sous la Peau

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

Danse, création participative Dans les allées du château (à La Mégisserie en cas d’intempéries)

Entrée gratuite mais réservation indispensable

Tout public / Durée 1h Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 87200, Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Adresse Ville Rochechouart lieuville Rochechouart

Rochechouart Rochechouart https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouart/

Poussière d’étoiles Rochechouart 2022-06-18 was last modified: by Poussière d’étoiles Rochechouart Rochechouart 18 juin 2022

Rochechouart