le samedi 18 septembre à 20:30 Gratuit. Accès libre.

Un spectacle intense, empreint de poésie visuelle… Assistez à une danse et manipulation de feu avec effets pyrotechniques. Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:00:00

