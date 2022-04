Poussez les rideaux et découvrez dès maintenant l’envers du décor. Le spectacle commence… Musée du Théâtre Forain, 14 mai 2022 19:00, Artenay.

Nuit des musées Poussez les rideaux et découvrez dès maintenant l’envers du décor. Le spectacle commence… Musée du Théâtre Forain Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Qui n’a jamais rêvé, après un spectacle, de pousser le rideau et de découvrir l’envers du décor ? Vivez cette expérience unique et découvrez la vie extraordinaire des comédiens itinérants d’antan !

Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970.

Dans un lieu magique présentant décors, costumes d’époque et accessoires de scène, le Musée du Théâtre Forain vous invite à découvrir le monde envoûtant des théâtres itinérants qui animaient autrefois les campagnes françaises.

© Musée du Théâtre Forain

http://www.musee-theatre-forain.fr

Free entry Saturday 14 May, 19:00

In a magical setting presenting sets, period costumes and stage accessories, the Forain Theatre Museum invites you to discover the enchanting world of itinerant theatres that once animated the French countryside.

Forain Theatre Museum

Ponga sus pasos en los de Molière y descubra una colección única en Europa, compuesta por más de 5000 trajes, decorados y accesorios de escena utilizados por los teatros itinerantes desde mediados del siglo XIX hasta finales de los años 1970.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Quartier du Paradis, 45410 Artenay, Loiret, Centre-Val de Loire, France 45410 Artenay Centre-Val de Loire