Musée du Théâtre Forain, le samedi 14 mai à 19:00

Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970.

Qui n’a jamais rêvé, après un spectacle, de pousser le rideau et de découvrir l’envers du décor ? Vivez cette expérience unique et découvrez la vie extraordinaire des comédiens itinérants d’antan ! Musée du Théâtre Forain Quartier du Paradis, 45410 Artenay, Loiret, Centre-Val de Loire, France Artenay Loiret

