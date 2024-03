Poussez la porte d’une belle demeure : la Villa Sonneville Villa Sonneville Roubaix, samedi 5 octobre 2024.

Début : 2024-10-05T16:30:00+02:00 – 2024-10-05T17:45:00+02:00

Vous les connaissez peut-être pour les avoir remarquées et admirées au détour d’une promenade dans les rues de Roubaix ! Mais que cachent aujourd’hui ces somptueuses façades aux décors préservés ?

Cette série de visites vous emmènera à la découverte des trésors cachés de ces habitations hors du commun.

La Villa Sonneville

Cette grande maison roubaisienne, fut pensée par l’architecte Dubois en 1926, pour Albert Sonneville, artiste peintre qui souhaitait réunir sous le même toit logement, atelier et espace d’exposition. Cette demeure est la dernière réalisation de l’architecte (la première de sa carrière n’est autre que la Maison verte !).

Les propriétaires ont su redonner à la maison son lustre d’antan et reconstituer la plupart des espaces initiaux.

Un Tea-time à la japonaise vous sera proposé…visiteurs, pensez à vous munir de vos plus belles chaussettes ;)

