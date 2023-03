Visite découverte de la pépinière-jardin des Izards Pousses Ô Izards, 2 juin 2023, Toulouse.

Pousses Ô Izards est une pépinière-jardin de quartier. Son fonctionnement est participatif et nous vous proposons de venir découvrir cet espace végétalisé, un an tout pile après sa réhabilitation.

Si vous connaissiez le terrain avant, vous remarquerez que le parking a fait place à une superbe étendue verdoyante, jonchée de vivaces et de jeunes arbres, gravitant autour d’une serre de culture. Si vous n’avez aucune idée de l’aspect du terrain avant que la pépinière ne s’installe, vous verrez un lieu vivant fait de plantes et de bonne énergie!

La serre sera pleine de petite pousses, le jardin bourgeonnant et nous vous accueillerons pour vous faire découvrir ce lieu de rencontre et de partage autour des plantes et de leur cycle de vie, de la graine à la plantation en pleine terre, en passant par le bouturage et le rempotage.

Vous êtes les bienvenus à toute moment, les bénévoles du lieu ainsi que la pépiniériste seront là pour répondre à vos questions et vous faire découvrir le produit de leur engagement!

Pousses Ô Izards 192 route de Launaguet Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 0699589702 https://www.facebook.com/poussesoabris31 https://www.instagram.com/pousses.o.abris/ Pousses Ô Izards est une pépinière-jardin de quartier créée à l’été 2022 sur un sol abandonné de la métropole toulousaine. Partager des savoir-faire sur les plantes et le végétal en développant une production participative de plantes utiles, nourricières et locales, voici le défi que s’est lancé notre projet. Bus 60: Arrêt Baron/ Métro B: Arrêt Trois Cocus (puis 10min de marche)/ Station VélôToulouse n°261

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

©Claire Richardin