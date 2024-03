Pousser la porte de l’atelier : étudier les intermédiaires et entreprises au service de l’oeuvre sculptée 2/2 Salle Saint-Clair 2 Lyon, lundi 24 juin 2024.

L’histoire de l’art a longtemps privilégié l’histoire des artistes reconnus par rapport aux artisans. Le regard a davantage été porté sur les statuaires qui concevaient les grandes œuvres que sur les mouleurs qui fabriquaient leurs plâtres, les praticiens qui taillaient leurs marbres, les fondeurs qui réalisaient leurs bronzes, ou même les modestes sculpteurs qui produisaient des œuvres pour un marché subalterne. Historiquement pourtant, ces acteurs étaient au cœur de l’élaboration d’œuvres sculpturales et de la diffusion de modes ornementales, adoptant souvent des postures qui ne correspondent pas parfaitement à nos définitions contemporaines de l’artiste et de l’artisan. Ces acteurs se révèlent centraux pour une histoire de l’art qui adopte une perspective matérielle et cherche à comprendre l’émergence concrète de l’œuvre d’art.

Les développements récents des études matérielles ont permis de laisser de côté le canon artistique pour envisager de nouvelles problématiques pour l’histoire de la sculpture. Ces perspectives novatrices ont permis non seulement d’interroger sous un angle nouveau des œuvres majeures mais également de se questionner sur des objets plus modestes ou vernaculaires : moulages de plâtre, monuments funéraires, sculpture d’ornement. Si l’on souhaite tenter de comprendre le développement de la sculpture des XIXe et XXe siècles, il est essentiel de porter également notre attention sur ces intermédiaires qui, malgré l’effacement de leur nom, ont produit ces objets aux côtés et/ou en collaboration avec ceux identifiés comme des artistes.

L’étude de ces acteurs doit permettre d’envisager l’œuvre d’art dans ses dimensions les plus concrètes, qu’il s’agisse de la fourniture du matériau ou de son traitement, des lieux d’exercice du métier (ateliers), ou de l’acquisition d’une culture et d’un savoir communs. Bien que ces études restent difficiles à mener en raison de la rareté des sources, il est essentiel de chercher à identifier et comprendre ces figures qui ont souvent été en marge de l’histoire de l’art. La diversité des termes les désignant témoigne de la représentation déformée de ces acteurs ; leur étude révèle les multiples facettes de leur activité.

