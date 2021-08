Lanvollon Lanvollon Côtes-d'Armor, Lanvollon Poussée végétale – Exposition d’oeuvres d’Arlite Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon

Poussée végétale – Exposition d’oeuvres d’Arlite Lanvollon, 7 août 2021, Lanvollon. Poussée végétale – Exposition d’oeuvres d’Arlite 2021-08-07 15:00:00 – 2021-08-29 19:00:00 Moulin de Blanchardeau Galerie d’art de Blanchardeau

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon A l’affût du cycle du végétal, Arlite traque cette force de vie, cet élan vital qui explose en bourgeon, ce passage de la feuille à la fleur jusqu’à sa mort. Une éclosion qu’elle redonne à nouveau lors de sa création qui la guide dans la trace du crayon, du couteau à peindre, de la déchirure du papier coloré. Habitée par cette poussée végétale, Arlite ne recherche pas une reproduction fidèle d’une plante, mais une architecture de formes, un équilibre. Cette recherche est sans cesse remise à mal dans les collages-peintures. C’est un savant ajustement entre les formes, les vides et le choc des couleurs. Sur la toile, ce fond coloré -peint préalablement, avant et en dehors de tout collage- vient donc se greffer le déchirage du papier coloré.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvollon Autres Lieu Lanvollon Adresse Moulin de Blanchardeau Galerie d'art de Blanchardeau Ville Lanvollon lieuville 48.62164#-2.9978