Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Pousse Pousse – Fanny Violeau & Meloee Ballandras Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Pousse Pousse – Fanny Violeau & Meloee Ballandras Centre d’animation Soupetard, 1 octobre 2021, Toulouse. Pousse Pousse – Fanny Violeau & Meloee Ballandras

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 1 octobre à 10:00

#### Dans le cadre de l’évènement Respirez ! **De 2 à 6 ans** C’est l’histoire d’un petit être qui ne fait pas très attention à ce qui existe autour de lui. Il cueille les fleurs parce que ça sent bon,marche sur les petites bêtes parce que c’est rigolo et mange tout ce qu’il peut trouver sur son passage. Mais la nature fatigue, les fleurs fanent, les animaux fuient et la terre se dessèche… Il va apprendre à protéger une petite pousse, la laisser grandir, et prendre conscience du monde qui l’entoure.

Tarif : 3€Renseignements : 05.31.22.99.70

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T14:59:00

