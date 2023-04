SALON DE L’HERBE ET DES FOURRAGES Champ de Foire, 7 juin 2023, Poussay.

Salon de l’herbe et des fourrages

Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles au Salon de l’herbe et des fourrages !

Rencontrez et échangez en direct avec les équipes nationales et leurs distributeurs régionaux des 160 marques représentées. Essayez le matériel et assistez aux démonstrations au champ, en conditions réelles comme sur une véritable exploitation agricole : andainage, broyage, distribution des fourrages, pose de clôtures, contention, ensilage, épandage, fauchage, fertilisation, manutention, pressage, régénération, semis, etc. Découvrez les 650 micro-parcelles de graminées, légumineuses, maïs fourrage, méteils, etc. qui constituent la plus grande vitrine fourragère de France sur plus de 2 hectares. Echangez et partagez avec des experts indépendants qui vous dispenseront des conseils 100% utiles pour votre métier lors des 15 conférences organisées sur le salon. Parcourez le Village de l’autonomie protéïque et fourragère, la nouveauté de l’édition 2022. Ne manquez rien du salon grâce à l’allée unique de circulation.

3 points Snack-Grill serviront de la restauration rapide chaude ou froide.

1 restaurant sera à votre disposition. Afin de gagner du temps, pensez à réserver votre repas dès votre arrivée sur le site.. Tout public

Jeudi 2023-06-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-08 18:00:00. 10 EUR.

Champ de Foire

Poussay 88500 Vosges Grand Est



Grass and Forage Show

You will be amazed at the Grass and Forage Show!

Meet and talk live with the national teams and their regional distributors of the 160 brands represented. Try out the equipment and watch demonstrations in the field, in real conditions as on a real farm: swathing, shredding, forage distribution, fencing, containment, silage, spreading, mowing, fertilization, handling, baling, regeneration, seeding, etc. Discover the 650 microplots of grasses, legumes, forage corn, meslin, etc. that make up the largest forage showcase in France on more than 2 hectares. Exchange and share with independent experts who will give you 100% useful advice for your business during the 15 conferences organized on the show. Visit the Protein and Fodder Autonomy Village, the new feature of the 2022 edition. Don’t miss anything at the show thanks to the unique circulation aisle.

3 Snack-Grill points will serve hot or cold fast food.

1 restaurant will be at your disposal. In order to save time, remember to book your meal as soon as you arrive on the site.

Espectáculo de la Hierba y el Forraje

El Salón de la Hierba y el Forraje le sorprenderá

Conozca y hable en directo con los equipos nacionales y sus distribuidores regionales de las 160 marcas representadas. Pruebe los equipos y asista a demostraciones en el campo, en condiciones reales como si estuviera en una granja de verdad: hilerado, triturado, distribución de forraje, cercado, contención, ensilado, esparcimiento, siega, fertilización, manipulación, empacado, regeneración, siembra, etc. Descubra las 650 microparcelas de gramíneas, leguminosas, maíz forrajero, morcajo, etc. que componen el mayor escaparate forrajero de Francia, con más de 2 hectáreas. Debata y comparta con expertos independientes que le darán consejos 100% útiles para su negocio en las 15 conferencias organizadas durante el salón. Navegue por el Pueblo Autónomo de las Proteínas y los Forrajes, la novedad de la edición de 2022. No se pierda nada en el salón gracias al pasillo único.

3 puntos Snack-Grill servirán comida rápida caliente o fría.

1 restaurante estará a su disposición. Para ganar tiempo, recuerde reservar su comida en cuanto llegue al recinto.

Salon de l’herbe et des fourrages (Messe für Gras und Futtermittel)

Auf der Gras- und Futtermittelmesse werden Sie Augen und Ohren machen!

Treffen und tauschen Sie sich direkt mit den nationalen Teams und ihren regionalen Vertriebspartnern der 160 vertretenen Marken aus. Testen Sie die Geräte und nehmen Sie an Vorführungen auf dem Feld teil, unter realen Bedingungen wie auf einem echten landwirtschaftlichen Betrieb: Schwaden, Häckseln, Futterverteilung, Zäune aufstellen, Anbindehaltung, Silage, Ausbringen, Mähen, Düngung, Handhabung, Pressen, Regeneration, Aussaat usw. Entdecken Sie die 650 Mikroparzellen mit Gräsern, Hülsenfrüchten, Futtermais, Mengkorn usw., die auf einer Fläche von über 2 Hektar das größte Futterschaufenster Frankreichs bilden. Tauschen Sie sich mit unabhängigen Experten aus, die Ihnen bei den 15 Konferenzen auf der Messe 100 % nützliche Tipps für Ihren Beruf geben werden. Besuchen Sie das « Village de l’autonomie protéïque et fourragère » (Dorf der Protein- und Futterautonomie), die Neuheit der Messe 2022. Verpassen Sie nichts auf der Messe, denn es gibt nur einen Durchgang.

3 Snack-Grill-Stationen bieten warme und kalte Snacks an.

1 Restaurant steht Ihnen zur Verfügung. Um Zeit zu sparen, sollten Sie Ihr Essen bereits bei Ihrer Ankunft auf dem Gelände reservieren.

