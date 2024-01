ÉDUCO FOREST PREMIÈRE ÉDITION Ferme de Braquemont Poussay, vendredi 12 avril 2024.

ÉDUCO FOREST PREMIÈRE ÉDITION Ferme de Braquemont Poussay Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-12 18:00:00

Première édition d’Éduco Forest.

Organisée par le CFA/CFPPAF du Campus de Mirecourt Agricole et Forestier .

Inauguration du plateau technique dédié à l’apprentissage de la conduite d’engins forestiers.

Au programme, deux journées d’animations et de démonstrations autour des métiers de la forêt. Venez également découvrir les différentes formations proposées par le Campus de Mirecourt en relations avec ces métiers.

A découvrir durant cet évènement baptême de conduite de porteur, démonstration de machines forestières, exposition de matériel et machines forestières, rencontres entre professionnels de la filière forêt/bois et bien d’autres choses encore.Adultes

0 EUR.

Ferme de Braquemont 130 rue de la Croix de Padron

Poussay 88500 Vosges Grand Est educoforest@gmail.com



L’événement ÉDUCO FOREST PREMIÈRE ÉDITION Poussay a été mis à jour le 2024-01-18 par OT MIRECOURT