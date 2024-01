Pourvu qu’il pleuve | Compagnie Les Baladins de Marly | Texte de Sonia Ristić MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Des mondes qui n’auraient jamais dû se rencontrer se retrouvent étroitement liés, à huit-clos, dans un café parisien.

Dans le cadre du Festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024.

Une journée qui s’écoule dans un café parisien, depuis l’ouverture au petit matin jusqu’à la fermeture tard dans la nuit.

Une journée qui pourrait être le condensé d’une année de vie dans ce lieu clos où le monde se réfléchirait comme dans un miroir.

Dans ce microcosme où les univers butent les uns contre les autres, le chœur des serveuses est aux prises avec la vaisselle, les commandes improbables, mais aussi les questions existentielles. Elles passent de l’un à l’autre et se dessinent sans le savoir des infimes glissements d’existences entremêlées qui vont basculer de manière dramatique.

Car au terme de cette journée, des mondes qui n’auraient jamais dû se rencontrer vont se retrouver étroitement liés.

Un bord-plateau avec Sonia Ristić suivra le spectacle.

Distribution

Compagnie : Les Baladins de Marly

La petite : Ingrid Merleau

La blonde : Cassandra Chatel-Roche

L’étrangère : Hélène Franceschi

Le second : François Jollivet

La femme : Karine Girault

L’homme : Erwan Le Bourva

Les autres clients : Sylvia Brunet, Kristen Le Bourva, Laurent Cautri, Hugues Faijean

Régie : Laurence Deguis, Pierre Garel

Mise en scène : Laurent Cautru

Texte : Sonia Ristić

Les Baladins de Marly

Une équipe de passionnés de tous âges et tous horizons, dynamique et volontaire, se met au service de créations parfois ambitieuses, en travaillant sans concession le jeu d’acteur, la mise en scène et la scénographie.

Depuis 1947, la troupe des Baladins de Marly se produit au-delà de la ville et du département, participant régulièrement à des rencontres et des festivals.

Leur répertoire est riche et varié, de Feydeau à Shakespeare, en passant par Ionesco, Bourdet ou Miller.

Récemment, les Baladins ont tourné « Plus loin que loin », de Zinnie Harris et « La Nonna », de Roberto Cossa.

Site internet

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/pourvu-quil-pleuve +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://fb.me/e/6smmMZR2p https://fb.me/e/6smmMZR2p https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=583&lng=1

© DR