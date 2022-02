Pourvu que la mastication ne soit pas longue Palais de la Porte Dorée, 25 mars 2022, Paris.

Un spectacle de Hakim Bah, Arthur B. Gillette et Juan Ignacio Tula. Fruit de la rencontre entre trois artistes, trois disciplines, trois continents, “Pourvu que la mastication ne soit pas longue plonge” au cœur d’une affaire qui a secoué l’Amérique.

Le 4 février 1999, Amadou Diallo, un jeune guinéen est abattu de quarante et une balles dans le Bronx par quatre officiers de police new-yorkais.

Hakim Bah, auteur de théâtre, s’associe à Juan Ignacio Tula, artiste circassien et danseur, virtuose de la roue Cyr, et Arthur B. Gillette, fondateur du groupe Moriarty, guitariste et compositeur. Croisant leurs pratiques, ils s’emparent du sujet des violences policières pour offrir une fiction documentée dense et poétique.

La représentation sera suivie d’une rencontre entre les artistes et Charlotte Recoquillon, chercheuse associée à l’Institut français de géopolitique et autrice de la série de podcasts “StopKillingUs” sur les violences policières aux Etats-Unis

Le Grand Festival 2022 :

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022.

Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet : https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2022-02/le-grand-festival-2022

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil Paris 75012

© Murat Arslan