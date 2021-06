Pourvu que la mastication ne soit pas longue Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph – Avignon, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Avignon.

**CRÉATION AU FESTIVAL D’AVIGNON 2021 DANS LE CADRE DES «**[**VIVE LE SUJET**](https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/pourvu-que-la-mastication-ne-soit-pas-longue-61284)**»** Ce projet est le fruit de la rencontre entre trois artistes, trois disciplines, trois continents, trois parcours. À la croisée du mythe et du contemporain, Hakim Bah, auteur de nombreuses pièces de théâtre, ré-interroge le tragique dans nos sociétés actuelles. Juan Ignacio Tula, artiste circassien et danseur, virtuose de la roue Cyr, développe et défriche les possibilités de cet agrès. Arthur B. Gillette, Fondateur du groupe Moriarty, guitariste et compositeur au goût de l’errance et des paysages éthérés. En croisant nos différentes disciplines, nous voulons interroger les bavures policières à travers une fiction documentée qui prend appui sur un fait réel: celui de la mort de Amadou Diallo, un jeune guinéen abattu de 41 balles dans le Bronx le 4 février 1999 par 4 officiers de police new -yorkais. Plongée au cœur de cette affaire qui a secoué l’Amérique et les médias.

Compagnie Paupières Mobiles – Hakim Bah

Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph – Avignon



