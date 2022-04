Poursuite sur Terre et Kart-cross Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Poursuite sur Terre et Kart-cross Is-sur-Tille, le dimanche 8 mai 2022

Is-sur-Tille, le dimanche 8 mai à 08:00

Le Chazeuil Karting Cross Bourgogne, ouvrira la saison du circuit terre Nicolas Klein en organisant la Poursuite sur Terre & Kart-Cross comptant pour le Trophée Grand-Est Ufolep. Près de 200 pilotes attendus dont plus d’une trentaine pilotes locaux du CKCBI. Ils s’affronteront dans diverses catégories, Monoplace, Tourisme et Kart-cross sur ce circuit Terre d’une très grande qualité puisque en août, il accueillera une manche du Championnat de France d’Auto-cross et Sprint-car. Ce circuit profite également à l’école de pilotage EVO SPRINT mais aussi aux teams privés et usines. Rv de 8h à 18h sur le Circuit Nicolas Klein sur la D901 à Is sur Tille au nord de Dijon. Buvette et restauration sur place. Entrée : 5 €, gratuit pour les – de 16 ans [www.ckcbi.fr](http://www.ckcbi.fr) [www.facebook.com/circuit.automobile.terre.issurtille](http://www.facebook.com/circuit.automobile.terre.issurtille) ckcbi@orange.fr 03 80 75 70 61

Dimanche 8 mai 2022, le CKCBI ouvre la saison du Circuit Automobile Terre d'Is-sur-Tille en organisant la Poursuite sur Terre et Kart-Cross comptant pour le Trophée Grand-Est Ufolep.

2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T18:00:00

