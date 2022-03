Poursuite sur terre – Auto/Kart-Cross fenioux 79 Fenioux, 1 mai 2022, Fenioux.

Poursuite sur terre – Auto/Kart-Cross fenioux 79 Fenioux

2022-05-01 – 2022-05-01

Fenioux Deux-Sèvres Fenioux

Auto-cross Fenioux 79

La saison 2022 est lancée !

La première course du championnat Poitou-Charentes/Vendée, c’est nous! Et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons de nouveau.

Ouverture des inscriptions le dimanche 3 avril 2022

Conditions d’inscription : Licence R6 UFOLEP (avec permis B ou CAA). Pour avoir une licence, se rapprocher de votre club le plus proche;

-Véhicule avec passeport UFOLEP

Bar et restauration sur place.

Entrée : 6€

moins de 14 ans : Gratuit

Fenioux

