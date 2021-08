Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Pourris gatés (Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021) Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le samedi 28 août à 20:30

Durée :1h 35min Réalisateur : Nicolas Cuche Interprètes : Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava, Tom Leeb **Synopsis** : Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler comédie française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-08-28T20:30:00 2021-08-28T22:00:00

