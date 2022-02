POURRIR DANS UN MONDE LIBRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Ne manquez pas la nouvelle exposition « Pourrir dans un monde libre » à la Panacée Moco du 12 février au 24 avril 2022 ! Ce printemps, le MO.CO. Panacée organise la première exposition monographique de l’artiste américain Max Hooper Schneider dans une institution européenne. Pourrir dans un monde libre – dont le titre est une référence à la chanson éponyme du groupe de death metal Carcass – est une carte blanche à l’artiste. Il investit l’ensemble des espaces du MO.CO. Panacée, dans lesquels il présente des paysages en mutation, ce qu’il appelle des jardins « médico-légaux » (forensic gardens). L’exposition comprend une dizaine de sculptures récentes, certaines cinétiques, qui aborde par leurs matériaux assujettis aux usures du temps – pourrissement, fragmentation, fossilisation, mécanisation, changements d’odeur et de couleur – les contradictions inhérentes à la confrontation avec la mort ou la perte. Le MO.CO. Panacée présente également une série de nouvelles œuvres – sculptures, dessins, vidéos, installations immersives – produites en collaboration avec des acteurs du territoire lors d’une résidence de recherche et de production à Montpellier. Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas la nouvelle exposition « Pourrir dans un monde libre » à la Panacée Moco du 12 février au 24 avril 2022 !

