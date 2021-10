Pourri, Moisi, Fané Les Clarisses / Saisons Zéro, 5 novembre 2021, Roubaix.

Pourri, Moisi, Fané

du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre à Les Clarisses / Saisons Zéro

Saisons Zéro est un projet temporaire qui se déploie dans le couvent des Clarisses à Roubaix. C’est une expérience collective et la première étape de ré-activation du bâtiment. Chaque année, une saison forte est mise à l’honneur et fait l’objet d’une programmation particulière. Les 5, 6 & 7 novembre, c’est l’automne que nous vous invitons à célébrer aux Saisons. _Pourri, Moisi, Fané_ réunit artistes plasticien·ne·s, designer, musicien·ne·s, cuisinier·ère·s, architectes, et autres passionné·e·s pour trois jours d’expérimentation, de partage et de fête. Résidences, expositions, ateliers, performances, concerts… découvrez le programme. _________________________________ **VEN 5 NOVEMBRE** **12h00 – 23h30** TRANSMISSION KOMBUCHA* Atelier de découverte, dégustation et transmission des richesses issues de la fermentation du Kombucha avec Erwan Evin → pour adultes → 14h00-15h00 ATELIER CHAMPIS* Pour faire pousser des pleurotes à partir d’un substrat et partager l’univers méconnu des champignons ! avec les Saprophytes → 14h00-15h00 atelier adultes → 15h30-16h00 atelier enfants accompagnés, dès 6 ans ATELIER COUTURE DU FUTUR* Pour regarder de plus près le potentiel caché des champignons ! avec Maÿtu biomaterials → atelier enfants, à partir de 6 ans → 17h00 – 18h30 TOILETTE M. Performance de Clothilde Sourdeval → 17h00 – 17h30 CONFÉRENCE USUS/USURES Pour aborder les questions de l’usure, de la péremption et de l’obsolescence dans le domaine de la construction avec ROTOR → 18h00 – 19h30 DJ SETS 20h00 → Plus Petit Que Trois easy listening / UK garage 22h00 → Timilk house, jungle, hyperpop _________________________________ **SAM 6 NOVEMBRE** **14h00 – 23h30** LEVER, LEVAIN, LE PAIN ! Atelier d’expérimentation et de partage autour de la fabrication du pain. → en continu, jauge limitée, tout âge, enfant accompagnés → 14h00 – 19h00 LE HAMBURGER PASSÉ AU CRIBLE* L’Assemblée des Noues propose une exploration des microbes impliqués dans la préparation de la star des sandwichs : le hamburger. → tout âge, enfant accompagnés → 14h00 – 19h00 CONCERTS 19h30 → ARMAND BULTHEEL, berceuses 21h00 → ÉLOI, synth-pop, electroclash, hyperpop 22h30 → HTS, Club-music _________________________________ **DIM 7 NOVEMBRE** **14h00 – 20h00** TRANSMISSION KOMBUCHA* Atelier de découverte, dégustation et transmission des richesses issues de la fermentation du Kombucha avec Erwan Evin → pour adultes → 14h00-15h00 GLUTEN WORLD* Un atelier sonore narratif et tactile autour de la fermentation d’une pâte à pain, inspiré par les pratiques YouTube de l’ASMR. → 4 session de 30min, pour adultes et enfants à partir de 6 ans → 15h00 – 17h00 ATELIER COUTURE DU FUTUR* Pour regarder de plus près le potentiel caché des champignons ! avec Maÿtu biomaterials → atelier enfants, à partir de 6 ans → 17h00 – 18h30 COMMENT LES CHAMPIGNONS PEUVENT SAUVER LE MONDE Conférence d’Anna Broujean en 6 chapitres, tirés du magazine Club Sandwich. → 18h00 – 19h30 _________________________________ **Et aussi !** EXPOSITIONS vendredi et samedi 12h00 – 20h00 dimanche 14h00 – 19h00 → ÉTAT TRANSITOIRE, Une exposition personnelle de l’artiste Pepa Ivanova proposée par le collectif moss → EXPOSITION DES RÉSIDENT·E·S, Sortie de résidence des artistes Clémence Mauger et Corentin VISITE GUIDÉE DES SAISONS ZÉRO Pour parcourir le bâtiment et en savoir plus sur l’occupation transitoire. → tous les jours à 15h00, sur inscription À BOIRE Avec la buvette des Saisons et la micro-brasserie HUB À MANGER vendredi et samedi de 12h00 à 15h30 puis de 19h30 à 22h00 avec le Comalito, restaurant itinérant inspiré par la cuisine mexicaine _________________________________ ***S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET NOUS CONTACTER** Les ateliers sont en jauge limitée et sur inscription ! Contactez-nous au 07 52 31 71 33 ou via [[contact@saisonszero.fr](mailto:contact@saisonszero.fr)](mailto:contact@saisonszero.fr) **L’accès au festival est à prix libre** Il n’y a pas de tarif imposé, chacun·e donne ce qu’il veut ou ce qu’il peut, en don à l’association, pour que l’événement soit accessible à tous·tes. **Pour entrer sur le site et participer à l’événement, la présentation du pass sanitaire est obligatoire**. Un pass sanitaire c’est la possession d’un schéma de vaccination complet de 7 jours minimum, un résultat de test covid négatif de moins de 72h ou une preuve de rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

