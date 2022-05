POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER LA DANSE CONTEMPORAINE

2022-05-09 – 2022-05-09 COLLECTIF LE L.A.C. Laboratoire d’Actions Chorégraphiques en accord avec LA VILLE DE CARCASSONNE présente POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER LA DANSE CONTEMPORAINE ! Durée: 50 minutes Trois chorégraphes carcassonnaises se sont réunies pour proposer une conférence/spectacle sur les mystères de la danse contemporaine. Parler des danses qui ont façonné son évolution et qui ont traversé le temps. Parler des danses qu’elles connaissent, pratiquent ou ont traversées dans leur carrière, donner des clés de compréhension, pour tordre le coup aux clichés sur la danse contemporaine. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la danse contemporaine, sans jamais oser le demander en somme… Création et interprétation : Camille CAU, Audrey DESBOIS et Laurence PAGÈS Cette conférence vous est offerte par la Ville de Carcassonne

Réservation obligatoire sous réserve de places disponibles dernière mise à jour : 2022-03-28 par

