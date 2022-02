Pourquoi trier les déchets ? Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Pourquoi trier les déchets ? Nay, 23 février 2022, Nay. Pourquoi trier les déchets ? Maison Carrée 13 Place de la République Nay

2022-02-23 – 2022-02-23 Maison Carrée 13 Place de la République

Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Rencontre avec Bertrand Ledin pour aborder le tri sélectif des déchets. Cette rencontre est organisée dans le cadre du Mois du Climat « le climat et moi », de la Maison Carrée Rencontre avec Bertrand Ledin pour aborder le tri sélectif des déchets. Cette rencontre est organisée dans le cadre du Mois du Climat « le climat et moi », de la Maison Carrée +33 5 59 13 99 65 Rencontre avec Bertrand Ledin pour aborder le tri sélectif des déchets. Cette rencontre est organisée dans le cadre du Mois du Climat « le climat et moi », de la Maison Carrée ©Maison carrée

Maison Carrée 13 Place de la République Nay

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Maison Carrée 13 Place de la République Ville Nay lieuville Maison Carrée 13 Place de la République Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Pourquoi trier les déchets ? Nay 2022-02-23 was last modified: by Pourquoi trier les déchets ? Nay Nay 23 février 2022 Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques