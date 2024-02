Pourquoi réécrire une histoire des grandes épidémies aujourd’hui ? Château des Lauriers / Musée national de l’assurance maladie Lormont, lundi 18 mars 2024.

Pourquoi réécrire une histoire des grandes épidémies aujourd’hui ? Conférence par Patrrice Bourdelais, directeur d’études émérite à l’EHESS, Paris. Lundi 18 mars, 14h30 Château des Lauriers / Musée national de l’assurance maladie Entrée gratuite sur inscription obligatoire

Dans le cadre d’un cycle de conférences sur les grandes épidémies, organisé par le Comité d’Histoire de la Sécurité sociale Nouvelle-Aquitaine.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire ici

+ d’infos : www.cahss.fr

