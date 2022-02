Pourquoi ? pourquoi ? Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône 6 6 Trois histoires africaines racontés par un vieux sage qui trône au milieu de son bazar. Le moindre objet, associé à un bâton ou un sac devient un personnage de ces fables écologiques. On y voit les ravages de la cupidité sur la nature : plantes ou animaux tout y passe.



Cie Equivog

A partir de 3 ans, adultes bienvenus

