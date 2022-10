Pourquoi ? Pourquoi ?

2023-10-26 – 2023-10-29 EUR Cie Equivog



Trois histoires africaines racontés par un vieux sage qui trône au milieu de son bazar. Le moindre objet, associé à un bâton ou un sac devient un personnage de ces fables écologiques. On y voit les ravages de la cupidité sur la nature : plantes ou animaux tout y passe. Trois histoires africaines racontés par un vieux sage. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

