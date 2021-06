Ris-Orangis Scène nationale Agora/Desnos Essonne, Ris-Orangis Pourquoi pas moi Scène nationale Agora/Desnos Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Ris-Orangis

Pourquoi pas moi Scène nationale Agora/Desnos, 20 juin 2021-20 juin 2021, Ris-Orangis. Pourquoi pas moi

Scène nationale Agora/Desnos, le dimanche 20 juin à 16:30

La crise sanitaire ne nous a pas permis de finaliser le spectacle prévu. Mais l’acharnement de tous et le travail à distance nous permet de vous présenter « le prologue » de notre future création. Muscien-ne-s, chanteur-se-s, danseur-se-s, comédien-ne-s réunis sur scène pour vous donner un avant gout du spectacle, présenter le travail, les personnages et la thématique. Cette restitution sera aussi l’occasion d’un temps d’échange et de rencontre.

gratuit, réservation obligatoire

Restitution du travail Scène nationale Agora/Desnos 3 allée jean ferrat, 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T16:30:00 2021-06-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Ris-Orangis Étiquettes évènement : Autres Lieu Scène nationale Agora/Desnos Adresse 3 allée jean ferrat, 91130 Ris-Orangis Ville Ris-Orangis lieuville Scène nationale Agora/Desnos Ris-Orangis