Scène nationale Agora, le samedi 26 mars à 19:00

Quel avenir se dessine pour les jeunes du quartier ? Momo, l’ami, le conseiller, le guide de la bonne conduite disparaît. Tiraillés entre l’envie de réussir, l’attirance de l’argent facile, la meilleure route, le mauvais choix, le courage et la violence, où les jeunes trouveront-ils la force d’avancer ? « Pourquoi pas moi ? » pièce de théâtre musicale, raconte, danse et chante les épreuves, les espoirs et les rêves toujours à faire. Spectacle musical Scène nationale Agora allée de l’Agora Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T21:00:00

