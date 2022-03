Pourquoi pas ! LA LOCO Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Pourquoi pas ! LA LOCO, 23 mars 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Pourquoi pas !

LA LOCO, le mercredi 23 mars à 16:30

THEATRE POUR ENFANTS: “Pourquoi pas?” le mercredi 23 mars à 16h30. A partie de 3 ans. Sur scène, ils sont deux : un homme et une marionnette. ?Assis dans son univers, PAPAN tricote et attend…..un heureux évènement ! Et pourquoi pas ? Il accouche d’un charmant bébé, sosie de son PAPAN. Le père , attendri et joueur apprend, grandit auprès de son enfant qui déjà choisit et refuse….. ? Pourquoi pas ! propose une réflexion sur les stéréotypes autour de la maternité/paternité ainsi que la répartition des tâches entre parents.

Plein tarif 9€ / – de 12 ans 4€ / Abonné 7€

Pièce de théâtre pour le jeune public à partir de 3 ans LA LOCO 2 rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

2022-03-23T16:30:00 2022-03-23T17:15:00

