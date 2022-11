Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Nyons, 3 décembre 2022, Nyons. Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ?

Maison de l’Olive Nyons Drôme

2022-12-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-03 Nyons

Drôme EUR 7 7 Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Conférence de Michel Feltin-Pallas, rédacteur en chef à l’Express. Nyons

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Maison de l'Olive Nyons Drôme Ville Nyons lieuville Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Nyons 2022-12-03 was last modified: by Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Nyons Nyons 3 décembre 2022 Drme Maison de l'Olive Nyons Drôme Nyons

Nyons Drôme