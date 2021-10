Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Pourquoi parler une langue régionale alors que tout le monde comprend le français ? Anglet, 6 novembre 2021, Anglet. Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

2021-11-06 – 2021-11-06 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Journaliste à l'Express, spécialiste des régions, Michel Feltin-Palas publie une lettre d'information hebdomadaire consacrée aux langues de France nommée "Sur le bout des langues" où il défend avec vigueur la diversité culturelle.

Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

Anglet Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons