POURQUOI ON A MANGÉ PAPA Bousbach Bousbach Catégories d’évènement: Bousbach

Moselle

POURQUOI ON A MANGÉ PAPA Bousbach, 27 février 2022, Bousbach. POURQUOI ON A MANGÉ PAPA Espace Loisirs 7 rue Jeanne D’Arc Bousbach

2022-02-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-27 Espace Loisirs 7 rue Jeanne D’Arc

Bousbach Moselle Bousbach La compagnie La Chimère présente « Pourquoi on a mangé Papa », une pièce de Serge Travers, mise en scène par Laurent Barbier, le dimanche 27 février à 15h, à l’Espace Loisirs à Bousbach. En présence du professeur Raphael Pitti, médecin de guerre, urgentiste, humaniste convaincu, formateur aux soins à l’UOSSM France. En deuxième parie, concert Blues/Soul à 18h de Johanna Red Band. Vente de billets auprès de Monique Greff au 06.16.86.80.40

15€ la place, une partie de la recette à l’UOSSM et à 1 Trèfle 1 action +33 6 16 86 80 40 Be design – La cie La Chimère

Espace Loisirs 7 rue Jeanne D’Arc Bousbach

dernière mise à jour : 2022-01-21 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Bousbach, Moselle Autres Lieu Bousbach Adresse Espace Loisirs 7 rue Jeanne D'Arc Ville Bousbach lieuville Espace Loisirs 7 rue Jeanne D'Arc Bousbach

Bousbach Bousbach https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bousbach/