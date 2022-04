Pourquoi nous n’irons pas voter Place de la République Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le “parti abstentionniste” est devenu majoritaire dans bon nombre d’États, et pourtant aucune organisation libertaire ne remplace le système de démocratie représentative dans sa version bourgeoise. Partisans de l’abstention aux élections dans un cadre étatique, les anarchistes ne se satisfont pourtant pas de la perspective de l’amplification du désintérêt pour les urnes. Pourquoi la montée de l’abstentionnisme ne débouche-t-elle sur aucun changement social? De quoi l’abstention est-elle le nom? Quel sens peut-on lui accorder? A l’heure où les canons se remettent à tonner en Europe, où l’unité nationale est invoquée comme un mantra, où le repli identitaire et le chauvinisme parasitent le débat social, les anarchistes ont une autre musique à jouer que celle d’une fanfare militaire. Après des interventions de deux membres du groupe, le débat pourra s’ouvrir, nous comptons donc sur ta présence pour enrichir la discussion. Campagne anti-électoraliste de la fédération anarchiste [https://abstention-rebellion.org/](https://abstention-rebellion.org/) où tu trouveras moult matériel à lire/télécharger, etc… meeting de rue par le groupe La Sociale de la Fédération Anarchiste Place de la République Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

