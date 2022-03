Pourquoi – Michaël Hirsch Langon, 6 mai 2022, Langon.

Pourquoi – Michaël Hirsch Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon Gironde Langon

10 EUR Dans sa jeunesse, Michaël Hirsch était un élève plus que fâché avec la langue française, jusqu’à sa révélation en découvrant Raymond Devos puis Desproges.

Aujourd’hui auteur, comédien et humoriste, c’est avec ses chroniques vidéo et son livre, Lettre ou ne pas Lettre, qu’il s’est fait connaître. Il a tenu une chronique hebdomadaire dans la matinale d’Europe 1 en 2017 et 2018 et remplit les salles grâce au bouche à oreille (plutôt bon signe !).

Dans ce seul en scène, il nous convie à un réjouissant voyage existentiel guidé par une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits, drôles, tendres et décalés. Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie. Beaucoup de questions, très peu de réponses, mais on rit à ses trouvailles absurdes et c’est bien là l’essentiel !

+33 5 56 63 14 45

ledroit-perrin

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

dernière mise à jour : 2022-03-21 par